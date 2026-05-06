В Гидрометцентре рассказали, где в России еще лежит снег Синоптик Макарова: примерно на половине территории России еще лежит снег

Москва6 мая Вести.Снег лежит примерно на половине территории России, больше всего его в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Примерно на половине [территории страны лежит снег]. Это североевропейская Россия сказала Макарова

Она уточнила, что снежный покров разной высоты сохраняется на севере Коми, в Ненецком АО, Ямало-Ненецком, на севере Ханты-Мансийского округа, в Красноярском крае, на Таймыре, в центре Якутии, на Чукотке, местами на Камчатке, в Магаданской области.