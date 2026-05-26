Москва26 маяВести.В предгорьях Камчатского края в конце мая сохраняются\я сугробы высотой почти 1,5 метра, сообщила пресс-служба Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на официальном сайте.
Снежный покров сохраняется местами в предгорной местности, на юго-востоке и на северо-востоке полуострова, где высота снега … составила 2-143 смотметили в пресс-службе
Там также отметили, что в Мильковском, Соболевском и в северной части Усть-Большерецкого округов, а также в поселке Палана выпало осадков в 1,3-3,7 раза больше нормы.