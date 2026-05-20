Москва20 мая Вести.Примерно треть территории России по-прежнему остается под снежным покровом, а максимальная его высота фиксируется в поселках Камчатского края — до 133 см. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, на Камчатке в прибрежных районах снег уже сошел, особенно на юго-восточном побережье, тогда как в центральных районах высота покрова составляет 4–12 см. На юге Корякского округа — 86 см, а в поселках Начики и Пущино — от 100 см до 133 см. Снег также сохраняется на востоке Ямало-Ненецкого округа: там 3,8 см, местами до 17–22 см, а на севере — до 28–37 см.

В Туруханском районе разброс высоты очень велик — от 1 см до 79 см, на юге Таймыра снежный покров местами достигает одного метра. На юге Сибири встречаются отдельные участки с высотой снега от 1 см до 9 см.

В Якутии снега от 1 см до 20 см, а местами — до 48 см. Еще снег лежит на Чукотке, добавила Макарова. Покров там не сплошной, но местами его высота достигает 12–30 см, а кое-где и 40 см. В Магаданской области метеостанции фиксируют 7–22 см, максимальное значение — 54 см. В Хабаровском крае снега совсем немного: 1–9 см, на севере — до 19 см.