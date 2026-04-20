Москва20 апр Вести.В начале недели на юге России ожидается относительно теплая, но дождливая погода. Об этом заявили синоптики ИС "Вести".

Во второй половине недели похолодает, отметили метеорологи.

В предстоящие дни на юге России будут смещаться системы фронтальных разделов, поэтому в регионе время от времени пройдут дожди. В начале рабочей недели они еще не помешают воздуху прогреваться до плюс 13-18 градусов, но во второй половине периода облаков станет больше, и в условиях дефицита солнечного тепла дневная температура понизится на 3-4 градуса