Москва20 апрВести.Большую часть наступившей недели в Центральной России будет преобладать пасмурная погода. Об этом заявили синоптики ИС "Вести".
В Центральной России большую часть рабочей недели по вине фронтальных разделов - облачная и слякотная погода. И только с середины периода тучи ненадолго поредеют, вероятность осадков сократится до минимума. Преобладающая дневная температура - полюс 5-10 градусов. Лишь в середине рабочей недели станет на 3-4 градуса теплееуказали синоптики
По их прогнозам, в начале недели на юге России ожидается теплая, но дождливая погода.