Шувалов: сентябрьские снегопады возможны на Дальнем Востоке и в Сибири

Синоптик рассказал, в каких регионах России может выпасть снег в сентябре Шувалов: сентябрьские снегопады возможны на Дальнем Востоке и в Сибири

Москва16 авг Вести.В первом осеннем месяце ранние снегопады могут охватить территории Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Географический ареал регионов, где формирование первого снежного покрова возможно уже в сентябре, традиционно весьма обширен, отметил он в беседе с РИА Новости.

По словам Шувалова, выпадение осадков в виде снега в начале осени наиболее вероятно в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Магаданской, Иркутской и Мурманской областях, на территории Таймыра, архипелага Новая Земля, в северных районах Архангельской области, а также на большей части Республики Саха (Якутия).

Ранее в Гидрометцентре не исключили выпадение снега в некоторых регионах России.