Заводченков назвал главного "дирижера" погоды на Русской равнине и в Сибири

Заводченков: обширный антициклон - главный "дирижер" погоды на Русской равнине Заводченков назвал главного "дирижера" погоды на Русской равнине и в Сибири

Москва23 окт Вести.Главным "управляющим" атмосферными процессами на Русской равнине и в Сибири стал обширный антициклон. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он уже накануне стал разгонять фронтальную облачность над Причерноморьем, поэтому погода в Крыму продолжит улучшаться. А атлантические циклоны, направляющиеся вглубь Евразии, вынуждены огибать очаг высокого давления по северной периферии, и забравшись в Арктику, эти вихри ныряют на юг, закачивая холод в верховья Оби, Иртыша и Енисея спрогнозировал метеоролог

По его прогнозам, в ближайшие дни ситуация мало изменится - вплоть до конца недели большая часть Сибири будет укрыта "полями" снеговых туч.

А вот над Уралом и Европейской территорией России небо по большей степени ожидается ясным. В выходные дни только на северо-западе региона и в горах Кавказа могут появиться массивы фронтальной облачности, несущей небольшие дожди. В такой ситуации воздух продолжит хорошо прогреваться поделился синоптик

Ранее сообщалось, что погодный режим в верховьях Енисея и Оби опередит календарь. В верховьях сибирских рек температурный режим опередит декаду – прогнозируется -3…2.