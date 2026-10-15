Заводченков: похолодание в Сибири продолжится с большей интенсивностью Метеоролог Заводченков спрогнозировал усиление похолодания в Сибири

Москва15 окт Вести.Похолодание в Сибири продолжит набирать обороты, а очаг высокого давления еще больше усилится. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Вадим Заводченков.

По его словам, вплоть до конца этой недели в Красноярске столбики термометров будут держать показатели в среднем на 5 градусов ниже обычного.

Похолодание в Сибири продолжит набирать обороты, так что очаг высокого давления еще больше усилится. Днем в зоне снегопадов окажутся Приобье, Алтай, среднее и верхнее течение Енисея. Например, в Красноярске вплоть до конца недели столбики термометров не поднимутся выше +1...+3, это в среднем на 5 градусов холоднее обычного. В такой ситуации в городе будет сыпать снег, а ночные заморозки позволят ему задержаться на асфальте, поэтому автомобилистам нужно быть готовыми к гололедице предостерег синоптик

Эксперт отметил, что такой же погодный сценарий природа реализует в других значимых городах Южной части Сибири.

По модельным оценкам, к выходным в Новосибирске, Кемерове, Барнауле и Красноярске высота снежного покрова достигнет 2-7 см; обычно так заметает регион в начале климатической зимы! добавил Заводченков

Ранее сообщалось, что в начале этой недели согретый Гольфстримом воздух пробьется к побережью Оби, Иртыша и Енисея.