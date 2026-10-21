Москва21 окт Вести.В Новосибирске до конца текущей недели будет идти снег. На дорогах вероятно образование гололедицы. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Юг Сибири ожидает погружение в предзимье. В Новосибирске вплоть до конца недели будет сыпать снег, на дорогах есть риск образования гололедицы. Сегодня-завтра в мегаполисе еще не слишком холодно – плюс 2-3 градуса. А с пятницы столбики термометров уже не смогут подняться выше нуля-плюс 1