В Москве погода настроилась на зимний лад Заводченков: в Москве сократятся осадки и станет холоднее

Москва27 ноя Вести.Погода в столице России настроилась зимний лад. В предстоящие выходные в мегаполисе похолодает до минус 3-4 градусов. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В Москве в пятницу-субботу еще возможны локальные снежные заряды, и на пике прогрева столбики термометров будут колебаться около отметки минус 2 градусов. Затем под влиянием антициклона вероятность осадков сократится до минимума, и станет еще немного холоднее. В полуденные часы - до минус 3-4 обозначил Заводченков

В Новосибирске под влиянием вторжения арктического воздуха температура вернется в климатическую норму и зарядят снегопады, добавил синоптик.