Москва7 ноя Вести.В Москве в выходные, 7 и 8 ноября, будет прохладнее обычного. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

При этом российская столица находится в области повниженного давления. В субботу атмосферное давление будет на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

В Москве в выходные из-за плотной облачности и слабых осадков будет немного прохладнее обычного - до плюс 1-3 градусов. Но с началом новой недели погода наладится, и сразу станет почти в два раза теплее. В полуденные часы до плюс 5-6 градусов сказал Заводченков

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