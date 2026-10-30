Прощай тепло: в Москве ожидается похолодание и первый снег Заводченков: жителям Центральной России пора готовиться к первому снегу

Москва30 окт Вести.В столице с воскресенья ожидается похолодание с небольшими дождями, а во второй половине следующей недели возможно выпадение первого снега. Об этом ИС "Вести" предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он объяснил это тем, что на Русскую равнину начнут прорываться прохладные воздушные массы и это приведет к сокращению теплой аномалии.

В Москве небольшие дожди начнутся с воскресенья, а дневная температура понизится с +11 до +6 градусов. По предварительным прогнозам, во второй половине следующей недели похолодание усилится, и жители региона даже могут увидеть первый в сезоне снег рассказал Заводченков

Ранее начальник отдела Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил, что бесснежные зимы в Москве стали одним из проявлений глобальных изменений климата.