Климатолог Терешонок: причиной зимы без снега в Москве является потепление

Эксперт назвал причину бесснежной зимы в Москве Климатолог Терешонок: причиной зимы без снега в Москве является потепление

Москва29 окт Вести.Бесснежные зимы в Москве стали одним из проявлений глобальных изменений климата, сообщил ТАСС начальник отдела Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Привычной снежной зимы [в Москве] в последние десятилетия уже практически нет. Глобальное изменение климата с аномалиями температуры поверхностных вод Мирового океана, феномена Эль-Ниньо косвенно влияют на перестройку циркуляции атмосферы отметил эксперт

Что касается предстоящей зимы, то он считает, возможны погодные аномалии.

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус предупредил о скором приходе первого снега в Москве. Его могут увидеть 3-4 ноября.