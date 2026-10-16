Синоптик Обухов спрогнозировал ночные заморозки в Москве на следующей неделе

Москвичей на следующей неделе ждут отрицательные температуры Синоптик Обухов спрогнозировал ночные заморозки в Москве на следующей неделе

Москва16 окт Вести.Отрицательные значения температуры воздуха в ночное время прогнозируются на следующей неделе, рассказал синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов в интервью ИС "Вести".

Что касается погоды на следующей неделе, то холодный атмосферный фронт уже окончательно перейдет на территорию Московского региона, похолодает. Дневные температуры опустятся до +5…+10 градусов, в ночные часы вернутся слабоотрицательные температуры воздуха сообщил синоптик

Первый снег в Москве может выпасть в конце октября, рассказал ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.