Москва13 октВести.В конце октября в Москве может выпасть первый снег, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в интервью ИС "Вести".
Вероятность выпадения первого снега в Москве появится в последнюю неделю октября. На земле даже может появиться временный снежный покроврассказал он
Как отмечал метеоролог, уже с середины октября наступает период глубокой осени. Примечательно, что ранее в этот период, сразу после завершения золотой осени 14 октября, уже фиксировалось выпадение снега.
Однако, отметил Тишковец, в Москве такое событие происходит нечасто, лишь раз в 10 лет.