Метеоролог Тишковец: в конце октября может выпасть первый снег

Первый снег в Москве может выпасть в конце октября Метеоролог Тишковец: в конце октября может выпасть первый снег

Москва13 окт Вести.В конце октября в Москве может выпасть первый снег, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в интервью ИС "Вести".

Вероятность выпадения первого снега в Москве появится в последнюю неделю октября. На земле даже может появиться временный снежный покров рассказал он

Как отмечал метеоролог, уже с середины октября наступает период глубокой осени. Примечательно, что ранее в этот период, сразу после завершения золотой осени 14 октября, уже фиксировалось выпадение снега.

Однако, отметил Тишковец, в Москве такое событие происходит нечасто, лишь раз в 10 лет.