Москва6 ноя Вести.Устойчивый снежный покров в Москве сформируется с наступлением календарной зимы. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие две недели нормальный снежный покров в столице не образуется.

Что касается формирования устойчивого снежного покрова, то на прогностическом горизонте в две недели он не планируется. В любом случае мы будем находиться в состоянии глубокой осени и предзимья, так что… не будет никакого устойчивого перехода через ноль в сторону отрицательных значений, ни формирования нормального снежного покрова пока не планируется. Скорее всего, это все произойдет только с наступлением зимы календарной рассказал синоптик

Ранее Тишковец заявил, что метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября.