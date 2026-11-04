Стало известно, когда в Москве наступит метеорологическая зима Тишковец: метеорологическая зима наступит в Москве во второй половине ноября

Москва4 ноя Вести.Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября, а снежный покров сформируется не раньше начала декабря. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он отметил, что, согласно прогнозам, среднесуточная температура воздуха в ноябре в столичном регионе на два градуса превысит климатическую норму.

Что касается наступления настоящей зимы, то все это переносится на вторую половину ноября - то есть и наступление так называемой метеорологической зимы, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через ноль в сторону отрицательных значений. И, конечно же, никаких снежных пейзажей мы пока не увидим. Снежный покров в Москве, как правило, устойчиво формируется в конце ноября - в начале декабря, но, учитывая теплые прогнозы на текущий месяц, по всей видимости, это произойдет только в декабре отметил Тишковец

Ранее метеоролог сообщил, что север Пермского края, Удмуртия и Кировская область пострадают от атаки зимы. По его словам, начавшаяся репетиция зимы окажется затяжной, и на Русской равнине продолжит формироваться временный снежный покров.