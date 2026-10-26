Москва26 окт Вести.В начале ноября в Москве и области возможны мокрый снег и стабильная минусовая температура. Об этом сообщил ИС "Вести" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Понижение температуры будет в первых числах ноября, предположил эксперт.

Это значит, что стабильно будет уже отрицательная температура порядка нуля — минус 5 в ночные часы 0 — плюс 5 в дневные. Переход к осадкам, мокрому снегу, даже к обильным осадкам — это сейчас предварительно, не строгий, вероятный прогноз… Это понижение температуры вначале: 1-3 ноября, а 6-8 — переход к осадкам. На этом рубеже и нужно будет, если этот прогноз подтвердится, принимать решение о смене резины