Синоптик спрогнозировал, когда в столице снова потеплеет Гидрометцентр: со среды в Москве вновь начнется потепление

Москва26 окт Вести.Москва и Подмосковье во вторник окажутся под влиянием холодного атмосферного фронта, а в среду вновь начнется потепление. Об этом сообщил ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

В понедельник при малооблачной погоде столбики термометров покажут отметки +11-13 градусов. При этом сохранится юго-восточный ветер с умеренной скоростью 5-10 и 6-11 м/с, спрогнозировал эксперт.

Во вторник скажется влияние размытого холодного атмосферного фронта. Облачности станет немного больше, при этом существенных осадков по-прежнему не ожидается. Из-за распространения более прохладной воздушной массы столбики термометров покажут отметку +11 градусов — максимальное значение рассказал Обухов

По словам синоптика, со среды в регионе вновь начнется потепление.

В Москве и Подмосковье до конца недели температура будет достигать днем отметки +9-12 градусов, а в ночные часы понижаться до +2-4 градусов в Москве, и до -1 градуса по области местами может быть. При этом до конца текущего месяца осадков не ожидается, и уже сейчас можно сказать, что этот октябрь выдался достаточно сухим. Выпало всего лишь меньше половины от месячной нормы добавил он

Синоптик отметил, что этот октябрь может стать одним из самых теплых: среднесуточная температура воздуха практически каждый день отклонялась от нормы на 3-4 градуса.

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что погода в Москве в понедельник, 26 октября, останется солнечной.