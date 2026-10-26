Москва26 октВести.Москва и Подмосковье во вторник окажутся под влиянием холодного атмосферного фронта, а в среду вновь начнется потепление. Об этом сообщил ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.
В понедельник при малооблачной погоде столбики термометров покажут отметки +11-13 градусов. При этом сохранится юго-восточный ветер с умеренной скоростью 5-10 и 6-11 м/с, спрогнозировал эксперт.
Во вторник скажется влияние размытого холодного атмосферного фронта. Облачности станет немного больше, при этом существенных осадков по-прежнему не ожидается. Из-за распространения более прохладной воздушной массы столбики термометров покажут отметку +11 градусов — максимальное значениерассказал Обухов
По словам синоптика, со среды в регионе вновь начнется потепление.
В Москве и Подмосковье до конца недели температура будет достигать днем отметки +9-12 градусов, а в ночные часы понижаться до +2-4 градусов в Москве, и до -1 градуса по области местами может быть. При этом до конца текущего месяца осадков не ожидается, и уже сейчас можно сказать, что этот октябрь выдался достаточно сухим. Выпало всего лишь меньше половины от месячной нормыдобавил он
Синоптик отметил, что этот октябрь может стать одним из самых теплых: среднесуточная температура воздуха практически каждый день отклонялась от нормы на 3-4 градуса.
Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что погода в Москве в понедельник, 26 октября, останется солнечной.