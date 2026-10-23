В Москве ожидается самое теплое 25 октября за 103 года Тишковец: в воскресенье температура поднимется до +15 – рекорд за столетие

Москва23 окт Вести.В предстоящие выходные в Центральной России установится теплая осенняя погода, а в воскресенье, 25 октября, температура в Москве составит от 12 до 15 градусов тепла. Об этом информационной службе "Вести" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, такой теплой погоды в столице не было более века.

В Москве и по области в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +4…+7, днем +11…+14. В воскресенье погода будет еще лучше – "миллион на миллион", то есть ясно и тоже сухо. В условиях лунной ночи выхолаживание немного усилится, и минимальная температура приземного слоя атмосферы в столице составит +2…+5, а в дневные часы, при ярком октябрьском солнце, воздух прогреется до 12…15 тепла, а это уже на 8 градусов выше положенной в это время года многолетней нормы. Мало того, это будет очень близко к рекорду 103-летней давности, когда 25-го октября 1923 года в Москве максимальная температура воздуха составила +14,9 заявил Тишковец

Специалист отметил, что понедельник станет заключительным относительно погожим днем.

Под утро столбики термометров покажут +2...+5, после полудня +9...+12. При этом ветер юго-восточных румбов усилится до 5-10 м/с. Деревья еще горят золотом и багрянцем, но их убранство, из-за усиления ветра до 5-10 м/с, заметно потеряет свою плотность – листва поредеет. Прощальный вальс листвы на пороге свинцовых дождей. Золотая осень, еще вчера праздничная и шумная, во вторник потускнеет, и превратится в хмурую затворницу. В столичный регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой дождевых туч – на каждый квадратный метр московской земли прольется до 5-7 литров небесной воды рассказал Тишковец

Синоптик сообщил, что тепло резко уйдет, но температурный фон понизится всего лишь до нормы климата последней пентады текущего месяца, и в течение суток показания термометров будут колебаться от +3 до +8.

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков рассказал, что в Центральной России задержится не по сезону теплая погода.