ФОБОС: в выходные в Московском регионе ожидается солнечная погода до 17°C

В выходные в столице ожидается теплая погода ФОБОС: в выходные в Московском регионе ожидается солнечная погода до 17°C

Москва16 окт Вести.В субботу, 17 октября, в Московском регионе ожидается теплая, местами солнечная погода до 17 градусов. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Средняя температура воздуха в Москве с начала октября на три градуса опережает климатическую норму. По словам эксперта, погода соответствует сентябрьской.

В первый выходной день столичный регион и соседние области окажутся под влиянием гребня антициклона с востока. Облаков в небе будет довольно много, солнце будет проглядывать нечасто, в конце ночи и утром возможны очаги туманов, но температура существенно выше нормы. Завтра днем в столице [ожидается] около +15 градусов, по области от +12 до +17 градусов рассказал Леус

В воскресенье пройдут кратковременные дожди, добавил эксперт.

Воскресенье будет уже не столь сухим днем, будет сказываться влияние приближающегося с севера холодного атмосферного фронта. Поэтому местами прошумят кратковременные дожди, начнет усиливаться ветер… Но пока понижение температуры символическое: в Москве +13-15 градусов, по области – от +1 до +16 градусов отметил Леус

Как ранее сообщил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов, отрицательные значения температуры воздуха в ночное время прогнозируются на следующей неделе. Так, дневные температуры опустятся до +5…+10 градусов, а в ночные часы вернется слабый минус.