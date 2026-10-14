Синоптик Позднякова: в Москве в выходные ожидается потепление до +17

Синоптик предупредила о потеплении в выходные в Москве до +17 Синоптик Позднякова: в Москве в выходные ожидается потепление до +17

Москва14 окт Вести.В Москве 17 и 18 октября ожидается потепление до +17 градусов. Об этом заявила в комментарии RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, 14 и 15 октября в столичном регионе ожидаются осадки.

16 октября … обойдется без осадков, до +14…+16 градусов днем. Примерно такая же погода в субботу. В воскресенье до +12…+17 градусов сказала Позднякова

14 октября ожидается температура до +11…+12 градусов, в ночь на 15 октября – от +7 до +9 градусов, днем в четверг – до +12 градусов.