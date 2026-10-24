Москва24 октВести.В субботу, 24 октября, в Москве показания термометров будут выше климатической нормы. Температура может подняться до 14 градусов тепла, сообщает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
Он добавил, что в Московском регионе ожидается облачная погода, с прояснениями и без дождей.
Показания термометров останутся выше климатической нормы. Температура воздуха +11…+14, по области +9…+14написал он в своем канале
Атмосферное давление будет составлять 758 мм рт. ст. Это также выше нормы.