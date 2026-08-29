Синоптик Леус: в Москве в субботу не ожидается существенных осадков

В субботу в Москве ожидается переменная облачность, без существенных осадков Синоптик Леус: в Москве в субботу не ожидается существенных осадков

Москва29 авг Вести.В субботу в Москве не ожидается существенных осадков, а температура воздуха не превысит 22 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

По его прогнозам, это связано с влиянием циклональной части антициклона, который постепенно смещается на юго-восток.

В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха плюс 20 – плюс 22 написал он в своем канале в MAX

В Московской области столбики термометров будут колебаться от 18 до 23 градусов тепла. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Это выше нормы.