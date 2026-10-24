Москва24 окт Вести.Температура в Москве на следующей неделе будет выше октябрьской нормы. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В Центральной России будет преобладать солнечная погода, и лишь во вторник возможны небольшие дожди. Поэтому днем ожидается примерно в 2 раза теплее, нежели положено в финале октября. В Москве до +11…+13 градусов и лишь во вторник уплотнившаяся облачность ограничит прогрев воздуха 9 градусов, но и это более чем на 3 градуса выше нормы поделился прогнозом эксперт

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Центральной России установится теплая осенняя погода, а в воскресенье, 25 октября, температура в Москве составит от 12 до 15 градусов тепла. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, такой теплой погоды в столице не было более века.