Синоптик Заводченков: в Москве к выходным потеплеет до +5 градусов Температура в столице поднимется выше нормы ближе к выходным

Москва12 ноя Вести.В Москве в ближайшие дни сохранится слякотная погода, а к выходным температура поднимется до +3…+5 градусов. Это более чем на два градуса выше климатической нормы. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, потепление постепенно распространится на Центральную Россию, однако период ненастья ожидается только в столице.

В Москве в ближайшие дни задержится слякотная погода. Сегодня в мегаполисе, как и положено в это время года около +2. Затем и в Центральную Россию пробьется потепление – в столице до +3...+5, это более чем на 2 градуса выше нормы. Завершится период ненастья только в воскресенье пояснил Заводченков

Метеоролог также заметил, что юг Европейской России прогреется до +16 градусов в ближайшие дни.