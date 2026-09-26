Леус: в Москве воздух прогреется до +17 градусов, осадков не ожидается

В субботу температура в Москве поднимется до +17 градусов, без осадков Леус: в Москве воздух прогреется до +17 градусов, осадков не ожидается

Москва26 сен Вести.В субботу воздух в Москве прогреется до максимальных +17 градусов. Столица выйдет из пятничного похолодания, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Он отметил, что в Московском регионе по прогнозам будет облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается.

Температура воздуха +15…+17, по области +13…+18 написал он в своем канале в национальном мессенджере MAX

Также синоптик отметил, что минувшая пятница стала самым холодным днем с начала осени. Согласно сведениям базовой метеостанции на ВДНХ, температура на пике составляла +12,2 градуса.