Заводченков: столицу ожидает снег при плюсовой температуре Заводченков: в ближайшие дни в Москве пройдут небольшие снегопады

Москва6 ноя Вести.В столице России в ближайшие дни ожидаются небольшие снегопады при температуре около нуля, зато с понедельника, 9 ноября, погода улучшится, и температура поднимется до +6 градусов. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.

Он отметил, что в Центральной России показания термометров превысят уровень климатической нормы.

В Москве в ближайшие дни опять пройдут небольшие осадки со снегом, а дневная температура ожидается на уровне +1...+3 градусов. Затем в понедельник-вторник погода наладится, и сразу станет в два раза теплее - до +5...+6 градусов рассказал Заводченков

Ранее он предупреждал, что большую часть Европейской территории России охватит антициклон и в середине ноября Москву ждут аномально теплые дни.