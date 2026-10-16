Заводченков: переменчивая погода ожидается в Москве до конца недели Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в конце недели

Москва16 окт Вести.Сентябрьское тепло вернется в Москву в конце недели, так как воздух прогреется до +17 градусов.

Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, из-за антициклона в столице установится солнечная погода 16 октября, однако уже в начале следующей недели температура опустится до октябрьских климатических норм.

В Москве благодаря антициклону будет солнечно, и лишь в воскресенье местами могут брызнуть небольшие ливни. Вплоть до финала недели в столице словно в первую половину сентября [будет] +15...+17. Но затем температурный режим станет возвращаться в рамки октябрьского климата – в понедельник-вторник в мегаполисе до +8...+10 пояснил Заводченков

Ранее главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, когда москвичам менять автомобильную резину с летней на зимнюю.