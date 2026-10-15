Синоптик рассказала, когда москвичам менять резину на зимнюю Синоптик Позднякова: москвичам стоит переходить на зимнюю резину в начале ноября

Москва15 окт Вести.На текущий момент московским водителям преждевременно менять летнюю резину на зимнюю, позаботиться об этом стоит в первые числа ноября. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразила главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, пока серьезного понижения температуры и осадков не предвидится.

Я думаю, что торопиться не надо, потому что осадков не будет. Если бы были осадки и отрицательная температура, то можно было бы ждать гололедных явлений на дороге. Поскольку дороги будут сухие, поэтому я думаю, что надо отложить переход на зимний режим эксплуатации на первые числа ноября сказала Позднякова

Ранее синоптик сообщила, что погода в Москве уже в пятницу, 16 октября, пойдет на улучшение. В выходные в столице ожидается сентябрьское тепло.