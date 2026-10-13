Синоптики пообещали москвичам возвращения сентябрьского тепла к концу недели Температура в Москве вернется к сентябрьской норме ближе к выходным

Москва13 окт Вести.Из-за дождевых туч, мешающих прогреву воздуха, в Москве в ближайшие дни будет прохладно, и лишь к концу недели, с рассеиванием облачности, температура вернется к сентябрьской норме. Об этом ИС "Вести" рассказали синоптики.

В Центральной России дождевые тучи помешают солнцу прогревать воздух и в Москве в ближайшие дни будет только плюс 10 – 12 градусов. Изменится обстановка в атмосфере лишь в конце недели - облачность рассеется, и температурный режим вновь вернется в рамки сентябрьского климата: в пятницу-субботу в столице ожидается плюс 15 - 16 градусов пояснили синоптики

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что в октябре не будет причин для того, чтобы столичные автомобилисты могли начать задумываться о смене резины с летней на зимнюю. По словам метеоролога, хлопоты по "переобуванию" автомобилей переносятся на ноябрь.