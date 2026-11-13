За предстоящие дни в Москве выпадет порядка трети ноябрьского объема влаги Синоптик Заводченков спрогнозировал сильные осадки в Москве

Москва13 ноя Вести.В конце недели в российской столице выпадет порядка трети ноябрьского объема осадков. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в Центральной России температурные качели не прогнозируются.

Ливни в Москве начнутся сегодня во вторую половину дня и к обеду субботы уже прекратятся. За это время в сумме в столице выпадет порядка трети ноябрьского объема влаги. А температурный режим окажется почти в три раза теплее, нежели обычно. В полуденные часы - до +3...+5 спрогнозировал синоптик

Ранее сообщалось, что 12 ноября на Москву обрушится снег. При этом температура воздуха в Москве будет от плюс 1 до плюс 3, а по области от 0 до плюс 4 градусов.