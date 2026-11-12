Временный снежный покров может сформироваться сегодня в Москве

Мокрый снег, дождь и временный снежный покров ждут сегодня москвичей Временный снежный покров может сформироваться сегодня в Москве

Москва12 ноя Вести.В первой половине дня 12 ноября в Москве возможно появление временного снежного покрова, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В целом в четверг, 12 ноября, в столице и области ожидается облачная погода. По прогнозу синоптика, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами – гололедица.

В утренние часы местами возможно формирование временного снежного покрова высотой не более 1–2 см говорится в публикации

При этом температура воздуха в Москве будет от плюс 1 до плюс 3, а по области от 0 до плюс 4 градусов.

Завтра, 13 ноября, также ожидается мокрый снег, переходящий в дожди.