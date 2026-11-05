Синоптик Леус: 5 и 6 ноября ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега

Москвичам рассказали о погоде на 5 и 6 ноября Синоптик Леус: 5 и 6 ноября ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега

Москва5 ноя Вести.Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются 5 и 6 ноября, в связи с чем по утрам на дорогах будет образовываться гололедица. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Столичный регион 5 ноября попадет под влияние теплой фронтальной волны с северо-запада. Погода ожидается облачной, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, в начале дня на дорогах гололедица. Температура воздуха будет от +3 до +5°, по Московской области — от +1 до +6°, ветер — 3-8 м/с, атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу (6 ноября. — Ред.) местами осадки в виде снега и мокрого снега, ночью 0…+2°, днем +1…+3° написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ранее в этот день ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков сообщил ИС "Вести", что в предстоящие выходные (7 и 8 ноября) в Москву придут небольшие ночные заморозки, а столбики термометров опустятся до -3 градусов.