Похолодание и мокрый снег: какая погода ждет москвичей на следующей неделе Москвичей на следующей неделе ждет нулевая температура и мокрый снег ночью

Москва1 ноя Вести.На следующей неделе жителей московского региона ожидает похолодание, которое принесут северные потоки, а также дождь с мокрым снегом в ночные часы. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, в начале следующей недели характер погоды в столичном регионе будет меняться.

У нас сменится направление воздушных потоков, потому что на смену теплому антициклону придет другой с более влажным и прохладным воздухом… Завтра еще сохранится южный ветер, а со вторника характер погоды будут определять северные потоки отметила Татьяна Позднякова

Со вторника в Москве ночью ожидается дождь с мокрым снегом, так как температура в большей части региона будет в пределах -3…-2 градуса.

Максимальная дневная температура в Москве будет всего +5…+7 градусов. И до конца рабочей недели погода будет облачная с прояснениями и небольшими осадками практически каждую ночь… А уже в четверг и в пятницу в дневные часы у нас будут приниматься небольшие осадки сообщила метеоролог

Она отметила, что температура воздуха к концу рабочей недели вернется в рамки климатической нормы.