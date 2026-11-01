В Москве со вторника в ночное время ожидается дождь с мокрым снегом Метеоролог Позднякова: со вторника в Москве ночью ожидается мокрый снег

Москва1 ноя Вести.Со вторника на следующей неделе в столичном регионе в ночное время ожидается дождь и мокрый снег. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, с понедельник в Москве еще сохранится южный ветер, а со вторника характер погоды будут определять северные потоки.

В понедельник осадков не ожидается ни днем, ни ночью. Уже со вторника нас ожидают осадки в ночное время, это небольшие осадки смешанной фазы, то есть к дождю может примешиваться мокрый снег. Потому что температура воздуха на большей части столичного региона останется около нуля сообщила Татьяна Позднякова

Она добавила, что до конца рабочей недели погода будет облачная с прояснениями и небольшими осадками практически каждую ночь.

Максимальная температура днем в течение недели будет +5…+7 градусов.