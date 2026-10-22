"Очередная порция дождевых туч": москвичам рассказали, когда ждать осадков Метеоролог Заводченков: в Москве в середине следующей недели ожидаются дожди

Москва22 окт Вести.Жителям Москвы в середине следующей недели стоит ждать дождей. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В Москве слабые локальные дожди возможны предстоящей ночью и утром (23 октября. — Ред.), но они не окажут заметного влияния на температурный режим … Очередная порция дождевых туч сможет пробиться в Центральную Россию только в середине следующей недели сказал метеоролог

Отмечается, что в ближайшие дни после полудня в столице будет +11 градусов. Затем потепление даже немного усилится, и столбики термометров поднимутся до +12 — +13 градусов.