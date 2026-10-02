"Теплые ночи": в Гидрометцентре рассказали о погоде на новой неделе в Москве Синоптик Макарова: на следующей неделе в Москве ожидается теплая погода

Москва2 окт Вести.В начале следующей недели в Москве ожидается теплая погода с небольшими дождями. Такой прогноз озвучила ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

С понедельника возрастет вероятность дождей, а значение среднесуточной температуры будет немного превышать норму — примерно на два градуса, отметила она.

Ночи станут относительно теплыми: 4-9 градусов в понедельник и во вторник. И в понедельник максимальная температура составит 12-17 градусов. Во вторник — немного ниже, но в целом следующая неделя сохранит примерно такой характер погоды. Будут облака, будут небольшие дожди, будет юго-западный ветер, более теплые ночи и относительно теплые дни сообщила Макарова

Ранее синоптик сообщила, что прошедший сентябрь вошел в топ-4 самых теплых в истории Москвы.