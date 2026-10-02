Москва2 октВести.В начале следующей недели в Москве ожидается теплая погода с небольшими дождями. Такой прогноз озвучила ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
С понедельника возрастет вероятность дождей, а значение среднесуточной температуры будет немного превышать норму — примерно на два градуса, отметила она.
Ночи станут относительно теплыми: 4-9 градусов в понедельник и во вторник. И в понедельник максимальная температура составит 12-17 градусов. Во вторник — немного ниже, но в целом следующая неделя сохранит примерно такой характер погоды. Будут облака, будут небольшие дожди, будет юго-западный ветер, более теплые ночи и относительно теплые днисообщила Макарова
Ранее синоптик сообщила, что прошедший сентябрь вошел в топ-4 самых теплых в истории Москвы.