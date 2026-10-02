Синоптик Макарова: этот сентябрь вошел в четверку самых теплых в истории Москвы

Сентябрь 2026 года вошел в топ-4 самых теплых в истории Москвы Синоптик Макарова: этот сентябрь вошел в четверку самых теплых в истории Москвы

Москва2 окт Вести.Сентябрь 2026 года вошел в четверку самых теплых в истории Москвы. Об этом рассказала ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Кроме того, по ее словам, этот сентябрь стал самым теплым в 21 веке.

Завершившийся сентябрь стал четвертым, самым теплым месяцем в истории, по крайней мере, метеостанции ВДНХ с 1948 года. В 21 веке тоже, конечно, самый теплый сентябрь. Его средняя температура 14,1 градуса, превысила норму немногим более чем на 2 градуса проинформировала Макарова

По словам синоптика, в этом месяце выпало всего лишь 79% от нормы, это 58 мм при норме 66 мм.

Ранее 2 октября ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус сообщил, что рекорд высокого атмосферного давления фиксируется в Москве второй день подряд.