Рекорд высокого атмосферного давления фиксируется в Москве второй день подряд В Москве установлен второй подряд рекорд высокого атмосферного давления

Москва2 окт Вести.Пятница, 2 октября, в столице началась с обновления второго подряд суточного рекорда высокого атмосферного давления, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в мессенджере MAX.

Синоптик отметил, что сутки начались при показаниях барометров, составлявших 764 мм рт. ст., что на 1,4 мм рт. ст. выше, чем было в этот день пять лет назад – в 2021 году.

Такой показатель продержался в Москве до 4 часов 40 минут, а затем началось его постепенное понижение.

Второй подряд рекорд высокого атмосферного давления установлен в Москве говорится в публикации

Падение атмосферного давления будет довольно плавным, в норму показания барометров вернутся лишь ко вторнику, проинформировал Михаил Леус.