В Москве обновлен рекорд атмосферного давления 50-летней давности В Москве побит рекорд атмосферного давления 1975 года

Москва1 окт Вести.Сегодняшний день в Москве запомнится не только обилием солнца, но и рекордом атмосферного давления. Об этом сообщает ИС "Вести".

К 6 часам утра барометры на базовой метеостанции города, ВДНХ, показали 764 миллиметра ртутного столба. Это на 0,4 мм рт. ст. выше прежнего максимума первого дня октября, продержавшегося более полувека, с 1975 года.

Сегодня после обеда в Москве столбики термометров поднимутся до +13 градусов, а в субботу, 3 октября, в мегаполисе на пике прогрева будет только +9. В ночь на воскресенье, 4 октября, ударят заморозки до -2.

Но есть и хорошая новость - затем в Москве вновь стартует потепление.