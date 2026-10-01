Москва1 октВести.Сегодняшний день в Москве запомнится не только обилием солнца, но и рекордом атмосферного давления. Об этом сообщает ИС "Вести".
К 6 часам утра барометры на базовой метеостанции города, ВДНХ, показали 764 миллиметра ртутного столба. Это на 0,4 мм рт. ст. выше прежнего максимума первого дня октября, продержавшегося более полувека, с 1975 года.
Сегодня после обеда в Москве столбики термометров поднимутся до +13 градусов, а в субботу, 3 октября, в мегаполисе на пике прогрева будет только +9. В ночь на воскресенье, 4 октября, ударят заморозки до -2.
Но есть и хорошая новость - затем в Москве вновь стартует потепление.