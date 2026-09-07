Синоптик Терешонок: температура осенью в Москве за 35 лет поднялась на 3 градуса

Осенняя температура в Москве повысилась на 3 градуса за 35 лет Синоптик Терешонок: температура осенью в Москве за 35 лет поднялась на 3 градуса

Москва7 сен Вести.Средняя температура осенью в столице за последние 35 лет повысилась на три градуса, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николая Терешонка.

Важно отметить, что по причине глобального потепления за 35-летний период осенняя температура в Москве увеличилась на три градуса сказал метеоролог

При этом, по его словам, количество осадков не изменилось, хотя тенденция к его увеличению в последнее время наметилась.