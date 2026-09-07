Москва7 сенВести.Средняя температура осенью в столице за последние 35 лет повысилась на три градуса, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николая Терешонка.
Важно отметить, что по причине глобального потепления за 35-летний период осенняя температура в Москве увеличилась на три градусасказал метеоролог
При этом, по его словам, количество осадков не изменилось, хотя тенденция к его увеличению в последнее время наметилась.