В Москве ожидается кратковременное похолодание и теплые выходные Холодный фронт принесет в Москву дожди и усиление ветра

Москва24 сен Вести.Столичный регион в четверг находится в теплом секторе циклона, именно поэтому прошедшая ночь, наряду со 2 сентября, стала самой теплой с начала осени, сообщила ИС "Вести" метеоролог Екатерина Рязанова.

На опорной метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила 16,5 градуса тепла.

Так тепло в ночь на 24 сентября не было с 1948 года отметила синоптик

В течение суток при плотной облачности температура изменится незначительно.

К вечеру к Москве подойдет холодный атмосферный фронт, он принесет не только дожди, но и усилит ветер, в порывах - до 17 м/с.

После себя фронт оставит похолодание, поэтому в пятницу в мегаполисе не выше 15 градусов тепла, но атмосферное давление начнет расти, выглянет солнце, осадки станут сходить на нет.

В ближайшие выходные ожидается солнечная погода и 17 градусов тепла.