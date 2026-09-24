Гидрометцентр обещает аномальное тепло на европейской части России Синоптик Макарова: температура выше нормы ожидается на европейской части России

Москва24 сен Вести.Теплая погода с температурой выше нормы прогнозируется в ближайшие дни почти на всей территории европейской России, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Аномалия температуры на ближайшую пятидневку будет на большей части европейской части страны. Превышение температуры будет достигать шести градусов сказала Макарова

Она добавила, что около нормы температура будет только Херсонская область, Запорожская, ЛНР, ДНР и Крым.

Ранее сообщалось, что за вторник, 22 сентября, в Москве на каждый квадратный метр площади вылилось около 8 литров воды.