Москва19 сен Вести.В Центральной России аномально теплая погода ожидается в выходные. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В Центральной России аномально теплая погода задержится только в выходные. В Москве к воскресенью опять потеплеет до августовских +22. Но затем регион накроют дождевые тучи, и температурный режим постепенно вернется в рамки климата финала сентября. В среду в мегаполисе будет только +14