Около 8 литров воды вылилось 22 сентября на каждый квадратный метр в Москве В Москве за 22 сентября выпало 12% месячной нормы осадков

Москва23 сен Вести.За вторник, 22 сентября, в Москве на каждый квадратный метр площади вылилось около 8 литров воды. Данные в MAX привел специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

По данным базовой метеостанции столицы ВДНХ, минувшие сутки принесли в Москву 8 мм осадков, это 12% от нормы сентября. На других столичных метеостанциях выпало от 4 мм в Тушино и Строгино до 6 мм на Балчуге и в Бутово. В Новой Москве и во Внуково - 10 мм осадков.

Самым "мокрым" местом Подмосковья стало Кучино, там дожди достигли отметки сильных, а количество выпавших осадков составило 16 мм уточнил Леус

Показатель осадков на метеостанции МГУ составил 48 мм осадков, что очень много.

Суммарное количество осадков, пролившихся на Москву за минувшую ночь, станет известно после 9 часов утра.