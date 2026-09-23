Москва23 сен Вести.В Центральной России ожидается спокойная погода с небольшими осадками и умеренно теплым температурным фоном.

Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.

Он отметил, что температура воздуха будет превышать климатическую норму на 3 градуса.

В Центральной России атмосферные процессы будут развиваться гораздо спокойнее. Интенсивность осадков в регионе ожидается небольшой, и только в четверг дожди могут ненадолго усилиться. Поэтому температурный режим сохранится умеренно теплым - в полуденные часы до плюс 16 - 18 градусов - это в среднем на 3 градуса выше нормы рассказал Тишковец

Ранее сообщалось, что в Москве 23 сентября ожидаются кратковременные дожди и порывы ветра от 6 до 15 метров в секунду.