Москва22 сен Вести.В Москве 23 сентября ожидаются кратковременные дожди и порывы ветра от 6 до 15 метров в секунду. Об этом ИС "Вести" заявила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, в среду столица окажется под влиянием циклона, который будет располагаться над территориями Белоруссии и Смоленской области.

Погода будет облачной ... пройдут ... кратковременные дожди, они будут идти уже ночью, местами могут сопровождаться и грозами. Ночь будет теплая, потому что будут облака и дожди, температура не понизится ниже 12-14°C в Москве. И по области мы ждем от 9 до 14°C. При этом на юго-западе Москвы, в Троицком административном округе, возможно понижение температуры до 9°C. В дневные часы дожди будут местами кратковременные и относительно небольшие ... до 2-3 мм ... Ветер у нас будет юго-восточный, восточный ... днем скорость ветра будет ... 6-11 м/с, и по области местами даже возможны порывы до 15 м/с сказала метеоролог

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что в конце этой недели большая часть Урала и Русской равнины окажутся под влиянием антициклона, благодаря чему в столичном регионе ожидается потепление выше +20 градусов.