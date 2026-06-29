В первые дни июля жара из Европы будет ощущаться и в Центральной России

Экстремальная жара придет из Европы в Центральную Россию В первые дни июля жара из Европы будет ощущаться и в Центральной России

Москва29 июн Вести.Аномально жаркая погода, от которой сейчас страдают европейские страны, в начале июля дотянется до Центральной России и в том числе до Московского региона. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Субтропический гребень, принесший экстремальную жару в европейские страны, сумеет краем дотянуться и до областей Центральной России говорится в сообщении

1 и 2 июля в Москве и Подмосковье температура в дневные часы может подняться выше 30 градусов.

Ранее сообщалось, что в Европе жертвами аномальной жары за неделю стали более 1,3 тысяч человек. Во многих западных странах температура воздуха стала рекордной за всю историю метеорологических наблюдений