Синоптик Леус: в Москве в четверг ветрено, местами короткие дожди и +21 градус

В Москве в четверг ожидается ветреная погода и до 21 градуса тепла Синоптик Леус: в Москве в четверг ветрено, местами короткие дожди и +21 градус

Москва24 сен Вести.В Москве в четверг, 24 сентября, будет ветрено, с кратковременными дождями и температурой до 21 градуса тепла. Таким прогнозом поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Он уточнил, что если в первой половине дня столица будет под влиянием теплого сектора циклона, то во второй половине дня уже установится холодный атмосферный фронт.

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди и сохранится порывистый ветер. Температура воздуха +19…+21 написал он в MAX

В Московской области столбики термометров будут колебаться между +17 и +22 градуса. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с.