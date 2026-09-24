Москва24 сенВести.В Москве в четверг, 24 сентября, будет ветрено, с кратковременными дождями и температурой до 21 градуса тепла. Таким прогнозом поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
Он уточнил, что если в первой половине дня столица будет под влиянием теплого сектора циклона, то во второй половине дня уже установится холодный атмосферный фронт.
Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди и сохранится порывистый ветер. Температура воздуха +19…+21написал он в MAX
В Московской области столбики термометров будут колебаться между +17 и +22 градуса. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с.